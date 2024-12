Vasco anuncia acordo com Fábio Carille para 2025

O Vasco anunciou, na noite desta quinta-feira (19), que tem um acordo pela contratação do técnico Fábio Carille. O novo treinador deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para assinar contrato de um ano com o Gigante da Colina.

A confirmação da chegada de Carille ocorreu por meio de uma nota oficial publicada pelo clube nas redes sociais. Nela, o clube diz que a data de apresentação oficial do novo treinador será divulgada em breve.

No seu último trabalho, Fábio Carille esteve à frente do Santos, onde conseguiu levar a equipe de volta à elite do Campeonato Brasileiro após conquistar o título da Série B. Nessa passagem, foram 53 partidas, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.

A carreira de Carille teve início em 2016 como técnico interino no Corinthians, onde foi efetivado e conquistou o Brasileirão de 2017. Ele também teve passagens por clubes estrangeiros, como Al-Wehda e Al-Ittihad, na Arábia Saudita, além de ter trabalhado no V-Varen Nagasaki, do Japão, e no Athletico-PR.

Antes de focar em Carille, o Vasco havia realizado uma abordagem a Renato Gaúcho, que acabou declinando o convite. Embora tenha se mostrado favorável ao planejamento do clube, a questão salarial foi um fator determinante para a recusa.