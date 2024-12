Grêmio busca a contratação do técnico Gustavo Quinteros, do Vélez

O Grêmio segue na busca por um novo treinador e tem um nome como principal alvo: Gustavo Quinteros. O técnico do Vélez Sarsfield, da Argentina, é a prioridade da diretoria gaúcha, até o momento.

Após negociações frustradas com Pedro Caixinha, o Imortal vai com tudo para fechar o quanto antes com Quinteros. O clube está sem um técnico desde que demitiu Renato Gaúcho, em 9 de dezembro.

O Santos estava em negociações com Gustavo Quinteros nas últimas semanas, mas as tratativas não se concretizaram. Nesse sentido, o Peixe foi atrás de Pedro Caixinha e anunciou o português. O Grêmio, por sua vez, tenta adotar a mesma estratégia para resolver essa pendência.

Gustavo Quinteros é argentino e também tem nacionalidade boliviana. Nesta temporada, ele foi campeão nacional com o Vélez Sarsfield, além de ter sido vice do Troféu dos Campeões, torneio que equivale à Supercopa do Brasil. O treinador desfalcou o time na disputa do título por conta do casamento de sua filha, marcado para o mesmo dia da final.