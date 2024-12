Alvo do Santos, técnico Gustavo Quinteros desfalca o Vélez em final

O treinador Gustavo Quinteros, à frente do Vélez Sarsfield, se vê diante de um dilema em relação a sua carreira e à vida pessoal. O casamento de sua filha, Ana, está agendado para coincidir com o dia do Troféu de Campeões, que decidirá o grande campeão argentino entre o vencedor da Copa da Liga e o campeão do campeonato nacional de primeira divisão.

Dessa forma, Quinteros não deve estar à beira do campo na partida contra o Estudiantes, que ocorrerá neste sábado (, às 21h, em Santiago del Estero. O técnico havia agendado a cerimônia matrimonial há um ano, e a escolha da data para o jogo gerou desconforto não apenas para ele, mas também para outros envolvidos.

Diante dessa situação, Quinteros optou por delegar suas responsabilidades ao auxiliar Leandro Desábato, que assumirá o comando técnico durante a partida. A decisão demonstra o compromisso do treinador com sua família em um momento tão significativo.

Além disso, o futuro de Quinteros no Vélez Sarsfield permanece incerto. Nos últimos dias, especulações têm circulado sobre seu interesse do Santos em contratá-lo. O presidente do clube paulista, Marcelo Teixeira, já confirmou ao ge que um acordo financeiro e condições de trabalho foram discutidos com o treinador argentino. Embora ainda não exista um contrato formal assinado, o Santos confia na intenção manifestada por Quinteros.

Enquanto isso, a diretoria do Vélez Sarsfield acredita ter prioridade na renovação contratual de seu treinador e aguarda a finalização da temporada para definir seu futuro. O Santos planeja fazer uma declaração oficial somente após Quinteros esclarecer suas intenções quanto à sua permanência ou não no clube argentino.

Com isso, a expectativa é que na próxima semana novas informações surjam sobre a situação de Gustavo Quinteros, tanto em relação ao seu novo desafio profissional quanto ao desfecho do casamento de sua filha.