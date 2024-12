Santos renova contratos de Aderlan e Willian Bigode

O Santos renovou os contratos de dois atletas do seu elenco: tratam-se do lateral Aderlan e do atacante Willian Bigode. Ambos tiveram a prorrogação publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na noite desta quarta-feira (18).

No caso do defensor, o Peixe se viu obrigado a estender o vínculo com o atleta por conta da lesão no joelho sofrida em julho deste ano. Aderlan está sob cuidados do departamento médico do clube, que é obrigado por lei a auxiliar na recuperação nesses casos.

Já a respeito de Bigode, o Santos até considerou uma rescisão contratual, mas optou por seguir com a renovação automática prevista no contrato. Em caso de acesso, o Alvinegro teria de renovar com alguns de seus jogadores, e Willian era um desses.

O Santos não anunciou oficialmente nas redes sociais ou em seu portal (até o momento), mas em breve o clube deve se manifestar.

Atualmente sem treinador, a demissão do técnico Fábio Carille ocorreu há mais de um mês. Desde então, o clube sondou diversos técnicos, mas ainda não conseguiu fechar com nenhum. Até agora, também não anunciou qualquer contratação para o ano que vem.