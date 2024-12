Santos negocia com Gustavo Costas, do Racing, diante de indefinição com Quinteros

O Santos está em conversas com o argentino Gustavo Costas, atual técnico do Racing. Com a expectativa de um desfecho positivo ainda nesta semana, o clube da Vila Belmiro busca acelerar o processo de definição de seu novo comandante.

A demora na resposta do treinador Gustavo Quinteros, que atualmente dirige o Vélez Sarsfield, levou a diretoria santista a explorar novas opções. Um representante do Santos se encontra em Buenos Aires e já estabeleceu contato inicial com Costas, que se tornou a principal alternativa para assumir o cargo.

Embora as negociações com Quinteros ainda não tenham sido oficialmente encerradas, a possibilidade de uma renovação com o Vélez Sarsfield e a falta de uma resposta concreta têm pressionado o Santos a agir rapidamente. No último dia 6 de dezembro, o presidente Marcelo Teixeira mencionou que já havia um nome alinhado para a próxima temporada, insinuando que se referia a Quinteros.

No entanto, essa declaração não foi bem recebida em Buenos Aires, intensificando as discussões sobre uma possível renovação do técnico argentino com seu clube atual. Com isso, Quinteros está reavaliando sua permanência no Vélez Sarsfield, que irá disputar a Libertadores no próximo ano.

A situação gerou tensão nos bastidores do Santos, que se vê sem um treinador há quase um mês. O clube já tem uma pré-temporada agendada nos Estados Unidos para a primeira semana de janeiro e busca evitar atrasos no planejamento para 2025.

Quem é Gustavo Costas?

Gustavo Costas, ex-zagueiro de 61 anos, tem uma vasta experiência no comando de equipes em diferentes países da América Latina e também na Arábia Saudita. Desde sua chegada ao Racing no início desta temporada, ele alcançou notáveis resultados, contabilizando 32 vitórias em 56 partidas e levando sua equipe ao título inédito da Copa Sul-Americana. Na trajetória do torneio, o Racing eliminou equipes de destaque como o Corinthians nas semifinais e o Cruzeiro na final.

Além de sua passagem pelo Racing, Costas também dirigiu clubes no Paraguai, Chile, México, Equador e Peru. Sua breve experiência como técnico da seleção boliviana acrescenta mais credibilidade à sua carreira.