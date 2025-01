Fernandinho anuncia saída do Athletico e fala em “novos caminhos”

O volante Fernandinho anunciou oficialmente a sua saída do Athletico Paranaense. Em uma publicação nas redes sociais, o atleta agradeceu o carinho da torcida, mas confirmou que está de saída do clube, fazendo mistério sobre seu próximo destino.

“Ao voltar pra casa depois de muitos anos, fui recebido de braços abertos. Todas as vezes que vesti a camisa do Athletico, fui acolhido com carinho e respeito por todos os torcedores. Levarei isso para sempre. Chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saio com a certeza de que o meu vínculo com o CAP nunca se quebrará. Com carinho e gratidão, Fernandinho“, escreveu.

Aos 39 anos, Fernandinho está livre no mercado e ainda não tem certeza sobre seu futuro no futebol. Com passagens por Shakthar Donetsk e Manchester City, além da Seleção Brasileira, o volante tem larga bagagem e

Em processo de reformulação do elenco em decorrência da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico está definindo tanto saídas de jogadores como a chegada de novos atletas que correspondam ao principal objetivo do clube na temporada: o acesso para retornar à elite do futebol nacional.