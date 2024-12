CBF faz homenagem para Vini Jr, eleito melhor jogador do mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inaugurou neste domingo (29) uma homenagem ao atacante Vinicius Júnior. A fachada da sede da entidade, localizada no Rio de Janeiro, foi personalizada como uma ‘surpresa’ para Vini, eleito melhor jogador do mundo pelo prêmio Fifa The Best.

A homenagem conta com a foto do atleta do Real Madrid e da Seleção Brasileira e o troféu dado pela Fifa, recebido em Doha, no Catar. Há também a frase “O melhor do mundo é nosso“. Confira uma imagem abaixo.

Joilson Marconne/CBF



Mais do que apenas por conta do prêmio esportivo, a CBF também congratula Vinicius Júnior pela luta antirracista. Alvo de muitos ataques por conta da sua cor de pele, o camisa 7 do Real Madrid é constante alvo de torcedores e até jogadores, desde que chegou à Espanha.

Na temporada 23/24, o atacante carioca brilhou ao conquistar os títulos da La Liga e da UEFA Champions League. Na final da competição europeia, o jogador marcou um gol na vitória do Real Madrid por 2 a 0 contra o Borussia Dortmund, em Wembley. Vale destacar que Vini já havia sido o responsável pelo gol do título da Champions em 2022, na final contra o Liverpool. No total, ele disputou 39 partidas, contribuindo com 24 gols e 11 assistências, o que resultou em 35 participações diretas em gols da equipe.

Na temporada atual, o camisa 7 já disputou 21 jogos, marcou 14 gols e deu sete assistências. Além disso, ele já ergueu as taças da Supercopa da Europa e da Copa Intercontinental, reforçando sua importância para o time.