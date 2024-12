Vinicius Júnior é eleito melhor jogador do mundo pelo prêmio Fifa The Best

É o Brasil no topo! O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, foi eleito na tarde desta terça-feira (17), o melhor jogador do mundo pelo prêmio Fifa The Best.

Após grande polêmica na entrega da Bola de Ouro, premiação da France Football que elegeu o meia Rodri, do Manchester City, o melhor jogador da temporada, o brasileiro cria do Flamengo conseguiu sua ‘redenção’ e levou o troféu.

Vinicius Júnior venceu a concorrência não só do atleta dos Citizens, mas também de grandes nomes como Carvajal, Jude Bellingham, Lionel Messi, Erling Haaland, entre outros.

Na temporada 2024, Vini Jr apresentou números incríveis: em 49 jogos, foram 26 gols e 11 assistências. Ainda, o atacante foi campeão com o Real Madrid de: Champions League, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha.

Mas não foi só isso. Vinicius também faturou alguns prêmios individuais, que pesam na decisão: Melhor jogador da Champions League, Seleção da Champions League e Seleção do Ano da Fifa.