FIFA The Best 2024: Vini Jr. e Messi disputam o prêmio de Melhor Jogador

A FIFA confirmou que a cerimônia de premiação do The Best, que homenageia os melhores jogadores do mundo, ocorrerá nesta terça-feira em um jantar de gala em Doha, Catar. Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, é apontado como o principal candidato ao título de melhor jogador do mundo. A lista de indicados inclui nomes renomados como Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, e Rodri, do Manchester City.

O anúncio do vencedor coincidirá com a véspera da final da Copa Intercontinental, que será disputada entre Real Madrid e Pachuca na quarta-feira. Junto a Vinícius Júnior, Kylian Mbappé também figura entre os atletas listados para a grande decisão.

Os indicados ao prêmio de melhor jogador incluem:

Vinícius Júnior – Real Madrid

Rodri – Manchester City

Bellingham – Real Madrid

Lionel Messi – Inter Miami

Lamine Yamal – Barcelona

Valverde – Real Madrid

Wirtz – Bayer Leverkusen

Kylian Mbappé – Real Madrid

Carvajal – Real Madrid

Haaland – Manchester City

Kroos – Real Madrid

Vale lembrar que a edição anterior do The Best gerou controvérsias ao eleger Lionel Messi como o melhor jogador de 2023, apesar de sua participação reduzida tanto no Inter Miami quanto na seleção argentina. A partir de 2024, a premiação será renomeada como “FIFA Awards”.

A presença brasileira na premiação não se limita ao prêmio de melhor jogador. O time do ano incluirá três atletas que se destacaram pelo Fluminense durante a conquista da Libertadores em 2023: Germán Cano, Ganso e Nino. Além deles, Almada, que levou o Botafogo à vitória na Libertadores de 2024, também está entre os indicados na categoria de meio-campistas.

A avaliação para o prêmio da FIFA considera o desempenho dos jogadores durante a temporada europeia, compreendendo o período de junho de 2023 a maio de 2024. Assim, os atletas do Fluminense que brilharam no ano passado foram contemplados nas indicações.

Dentre os outros brasileiros concorrentes estão: Rodrygo e Vinícius Júnior (atacantes), Dante, Bremer e Gabriel Magalhães (zagueiros) e Ederson (goleiro). Na categoria feminina, destacam-se as brasileiras Lorena (goleira), Rafaelle e Tarciane (zagueiras), Portillo (meia), Kerolin e Adriana (atacantes).

Uma novidade da edição 2024 é o Prêmio Marta, uma homenagem à jogadora brasileira que se destaca no futebol feminino e cuja marca registrada estará presente no prêmio concedido ao gol mais bonito. Marta está entre as indicadas pelo seu gol na partida Brasil 4 x 0 Jamaica em junho deste ano.

Outro destaque da premiação é Guilherme Gandra Moura, conhecido como Gui, um jovem torcedor do Vasco da Gama indicado ao Fifa Fan Award. Gui, de oito anos e portador de uma condição rara chamada epidermólise bolhosa, ganhou notoriedade nacional após despertar de um coma de 16 dias em 2023. Sua forte conexão com o clube foi reforçada por visitas de jogadores como Gabriel Pec durante sua recuperação.

A FIFA instituiu prêmios para os melhores jogadores desde 1991 e para as melhores jogadoras desde 2001. O formato atual do Fifa The Best foi introduzido em 2016 e abrange diversas categorias incluindo melhor goleiro, melhor técnica feminina e o Prêmio Puskás para o gol mais bonito.

A votação é realizada por um colégio eleitoral composto por jornalistas esportivos, capitães e técnicos das seleções nacionais além do público via votação online. Cada grupo contribui com 25% da pontuação final.