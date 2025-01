Santos negocia a contratação do meia-atacante Barreal, ex-Cruzeiro

O Santos manifestou interesse em Álvaro Barreal, meia-atacante argentino atualmente vinculado ao FC Cincinnati, da Major League Soccer (MLS). O atleta, que teve uma passagem pelo Cruzeiro em 2024, está novamente disponível no mercado após o fim de seu vínculo temporário com o clube mineiro.

Durante sua estadia no Cruzeiro, Barreal não teve seu contrato efetivado, uma vez que a Raposa decidiu não acionar a cláusula de compra, avaliada em R$ 24 milhões. Com isso, o jogador retorna ao Cincinnati, mas as portas estão abertas para um novo empréstimo, desta vez com a possibilidade de uma futura aquisição por parte do Santos.

A contratação de Barreal pode se alinhar com as necessidades do técnico Pedro Caixinha, que busca um ponta direita canhoto para compor seu elenco. Embora o jogador tenha uma preferência por atuar na ala esquerda, sua versatilidade e habilidade podem ser cruciais para atender as exigências táticas do treinador português, que aprecia ter atacantes destros na esquerda e canhotos na direita.

Além de sua experiência como atacante, Barreal também desempenhou funções defensivas como lateral-esquerdo. Em sua última temporada no Cruzeiro, ele se destacou principalmente atuando pelo flanco esquerdo do ataque, mostrando um desempenho que pode ser valioso para a equipe santista.