Ex-clube de Tiquinho Soares ‘anuncia’ atacante no Santos

O atacante Tiquinho Soares parece estar mesmo de saída do Botafogo. Isso porque, nesta quarta-feira (8), o CSP, clube paraibano que participou da formação do atleta, ‘confirmou’ o centroavante como novo reforço do Santos.

Em seu Instagram, o time republicou uma foto de Tiquinho treinando nas férias e escreveu: “É do Santos. Que Deus te abençoe Tiquinho nesse novo clube”. Confira a publicação em questão abaixo:

Foto: CSP / Instagram

Santos e Botafogo estão no estágio final de concretizar uma troca entre Jair e Tiquinho Soares. O Glorioso irá ceder o centroavante de 33 anos em definitivo ao Peixe, além de 14 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões) para contar com o defensor de apenas 19 anos.

Em vias de acertar a negociação, Tiquinho já é aguardado nos próximos dias na Baixada Santista para realizar exames médicos e assinar contrato com o Santos. Enquanto isso, Jair se apresentará à Seleção Sub-20 e, posteriormente, deve se apresentar ao Fogão.