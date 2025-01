Botafogo anuncia Vbet como nova patrocinadora máster

O Botafogo enfim anunciou seu novo patrocinador máster. Nesta segunda-feira (6), o clube organizou um evento no Rio de Janeiro para apresentar a Vbet como a sua nova principal parceira.

O Glorioso firmou um acordo de três anos com a casa de apostas esportivas, que ocupará o principal espaço no uniforme das equipes de futebol masculina e feminina. O patrocínio representa o maior contrato comercial dos 130 anos de história do clube carioca.

“A parceria com a Vbet é um momento importante para o Botafogo e para nossa torcida. O campeão do Brasil e da América está unindo forças com uma empresa global que acredita no trabalho do Clube e no seu legado. A Vbet chega para somar forças e traz o impulso necessário para que o Botafogo continue sua jornada no topo do futebol brasileiro e mundial”, comentou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

“Essa parceria é um marco importante para a Vbet, demonstrando nossa dedicação ao crescimento e nossos planos ambiciosos no Brasil. O ‘V’ em Vbet representa ‘vitória’, e estamos orgulhosos de nos associar a um clube que alcançou tanto sucesso em sua história. Com nosso compromisso com a conformidade regulatória do Brasil, buscamos oferecer uma experiência excepcional aos fãs de futebol, com foco em segurança, confiabilidade e inovação“, afirmou Ruben Tovmasyan, CEO da Vbet Brasil.

Com o novo contrato, a Vbet chega para ‘substituir’ a Parimatch, ex-patrocinadora máster do Botafogo. Porém, a empresa de apostas comprou a anterior, fundindo ambas como uma nova organização, que se manteve ao lado do Glorioso.

Com mais de 20 anos de experiência, a Vbet opera em mais de 10 mercados, estando em conformidade com regulamentação em países como Alemanha, França, Ucrânia, Reino Unido e Países Baixos. A empresa é reconhecida por sua forte reputação, construída com base na satisfação dos clientes, inovação e confiabilidade.