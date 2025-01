Santos encaminha venda de Jair para o Botafogo

Após intensas negociações que se estenderam por semanas, Santos e Botafogo estão próximos de formalizar um acordo para a transferência do jogador Jair Cunha para o clube carioca. A expectativa é que a assinatura dos contratos ocorra na próxima semana, com a inclusão do atacante Tiquinho Soares, de 33 anos, no elenco santista, além de uma boa quantia de dinheiro.

O Santos prevê um retorno financeiro total de 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 89 milhões) com a transação, sendo que 2 milhões de euros serão pagos em bônus. Além disso, o clube paulista manterá 10% dos direitos econômicos de Jair, visando uma futura negociação. A diretoria acredita que os objetivos para a obtenção dos bônus serão plenamente alcançados.

A operação também inclui a transferência de Tiquinho Soares por um montante de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), elevando o valor total do acordo para 17 milhões de euros (R$ 107 milhões). Em um mercado em alta, o Botafogo recebeu propostas superiores, chegando a ser oferecidos 4 milhões de euros pelo jogador, mas decidiu não liberar o atleta naquela ocasião.

A complexidade da negociação exigiu paciência por parte das equipes envolvidas. Inicialmente, o volante Danilo Barbosa havia sido cogitado na troca, mas sua falta de interesse em deixar o Rio de Janeiro levou o Botafogo a revisar sua proposta financeira. Além disso, o zagueiro Lucas Halter foi mencionado como parte do negócio, porém o Santos optou pela contratação de Zé Ivaldo para a posição, descartando assim a inclusão do defensor no acordo.