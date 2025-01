Santos vende o meia-atacante Lucas Barbosa para o Bragantino

O Santos concluiu nesta segunda-feira a venda do meia-atacante Lucas Barbosa ao Red Bull Bragantino. O atleta foi anunciado há pouco após assinar contrato válido por cinco anos, até o fim de 2029.

Disputado por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e do exterior, o Menino da Vila de 23 anos estava valorizado no mercado após uma temporada acima da média no Juventude. Ele atuou pelo clube gaúcho por empréstimo do Peixe, que não contava com seus serviços para a disputa da segunda divisão em 2024.

“Para mim, jogar no Red Bull Bragantino significa muito. É uma potência mundial! Após o Campeonato Brasileiro e a temporada que fiz, recebi muitas propostas, mas, quando surgiu a do Red Bull Bragantino, não pensei duas vezes. Acho o projeto espetacular. Comprei a ideia e espero contribuir bastante. A torcida Massa Bruta pode esperar de mim muita raça, dedicação total em campo durante os 90 minutos, além de gols e assistências para ajudar a equipe”, comentou Lucas.

Diante da negociação envolvendo Lucas Barbosa, as relações entre as diretorias de Santos e Red Bull Bragantino foi melhorada ainda mais. Dessa forma, o Alvinegro Praiano conta com esse fator para tentar avançar nas tratativas com o meio-campista Lucas Evangelista, a pedido do técnico Pedro Caixinha.

Lucas Barbosa é o quarto reforço do Bragantino para 2025. O clube já havia anunciado o centroavante paraguaio Isidro Pitta (saiba mais aqui), o atacante Fernando (detalhes aqui) e a renovação do empréstimo do zagueiro Douglas Mendes (confira aqui).