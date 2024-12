Botafogo confirma contrato definitivo com Jeffinho

O Botafogo confirmou a compra do atacante Jeffinho junto ao Lyon, da França, por €5,3 milhões, equivalente a cerca de R$34 milhões. O jogador, que estava emprestado ao time carioca desde janeiro de 2024, assinou um contrato de quatro anos, que se estenderá até o final de 2028.

Início da carreira

Aos 25 anos, Jeffinho iniciou sua trajetória no Resende e ganhou notoriedade no Botafogo durante a temporada de 2022. Em janeiro de 2023, ele foi transferido para o Lyon por €10 milhões. No clube francês, participou de 19 jogos e anotou dois gols. No entanto, retornou ao Botafogo por empréstimo no começo de 2024, onde rapidamente recuperou seu destaque e foi fundamental para as conquistas da Taça Rio, da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro Série A no mesmo ano.

Facilidade na negociação

A facilitação da negociação foi realizada pelo empresário John Textor, que é proprietário tanto do Botafogo quanto do Lyon, e deu seu aval para a recompra de Jeffinho. A permanência do atacante é considerada um importante reforço para a equipe alvinegra, que está determinada a manter seu elevado desempenho nas competições nacionais e internacionais nas próximas temporadas.

Alegria do jogador

Jeffinho manifestou sua alegria ao retornar ao Botafogo de forma definitiva e expressou entusiasmo em relação aos projetos futuros do clube. A torcida também recebeu a notícia com entusiasmo, considerando o jogador uma peça fundamental para o sucesso contínuo da equipe.

Com a permanência de Jeffinho, o Botafogo se prepara para a temporada de 2025 com um elenco fortalecido, focando em manter sua competitividade e em buscar novos títulos.