João Paulo Magalhães é eleito novo presidente do Botafogo

João Paulo Magalhães foi eleito o novo presidente do Botafogo, após uma votação que ocorreu nesta quinta-feira (19). O empresário comandará o clube associativo no período de 2025 a 2028. O segundo lugar ficou com o atual vice-presidente, Vinícius Assumpção, que obteve 399 votos. Na eleição, também foram registrados cinco votos em branco e dez nulos.

A nova gestão de João Paulo se inicia em um momento de transição, com o futebol alvinegro sob a direção do investidor americano John Textor. Neste contexto, o novo presidente terá a responsabilidade não apenas de gerenciar o clube social, mas também de supervisionar os esportes olímpicos do Botafogo. Além disso, ele terá a incumbência de designar o representante da associação na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) até maio de 2026, quando Durcesio de Melo deverá finalizar seu mandato nesse cargo.

Na eleição, André Silva foi eleito como vice-presidente. O processo eleitoral foi realizado de forma híbrida, permitindo que os torcedores votassem tanto presencialmente quanto virtualmente. Aqueles que compareceram à sede do General Severiano desfrutaram de um ambiente organizado e sem filas. Personalidades marcantes na história do Botafogo também estiveram presentes, incluindo ex-jogadores como Paulo Cesar Caju e Jairzinho, além dos ex-presidentes Nelson Mufarrej e Carlos Augusto Montenegro.

João Paulo integrou a chapa denominada “Os escolhidos” e contou com o apoio decisivo do atual presidente Durcesio de Melo. A influência deste apoio foi significativa, especialmente considerando que Durcesio liderou a criação da SAF e facilitou a venda do clube para John Textor. Sob essa nova gestão, o Botafogo conquistou importantes títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores neste ano.

Antes de se engajar na política do Botafogo, João Paulo já se destacava no cenário do futebol carioca. Em 2004, sua família adquiriu a administração do Boavista, localizado em Saquarema, e em 2012 ele assumiu a gestão principal do time. Sob sua liderança, o Boavista alcançou rapidamente a primeira divisão estadual e atraiu jogadores renomados como Carlos Alberto e Felipe.

O novo presidente ficou conhecido por seu estilo extravagante ao chegar às partidas do Boavista utilizando um helicóptero que pousava no centro do campo. Recentemente, houve uma negociação envolvendo o controle do clube com novos investidores.

Esta não é a primeira vez que João Paulo tenta ingressar na política alvinegra; em 2014, sua participação em uma chapa junto a Durcesio de Melo foi considerada, mas não se concretizou. Agora, dez anos depois, sua colaboração com Durcesio resultou em uma vitória expressiva nas eleições.

