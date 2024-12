Botafogo se pronuncia sobre possível saída do técnico Artur Jorge

O Botafogo veio a público se pronunciar sobre as recentes notícias envolvendo uma possível saída do técnico Artur Jorge. O clube divulgou uma nota oficial em seu site para tratar do tema e esclarecer questões importantes.

De acordo com o conteúdo do comunicado, o Fogão não autorizou qualquer clube a negociar diretamente com o treinador. Isso só poderia ser feito com o consentimento do clube carioca, o que não ocorreu. Ainda, fez questão de ressaltar que o português tem contrato vigente até o final de 2025.

Muito se especulou sobre uma possível falta de valorização por parte do Botafogo com Artur Jorge, mas o Glorioso afirmou que o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato com o sucesso esportivo que teve na temporada atual. Não foram divulgados valores, no entanto.

Há alguns dias, Artur Jorge deu algumas declarações a respeito de seu futuro, em entrevista para o jornal português A Bola. O comandante alvinegro admitiu ter recebido sondagens e propostas de clubes do exterior e fez mistério sobre seus próximos passos na carreira.

“Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol (semi-final da Libertadores). São propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro”, comentou o técnico.

Ainda não se sabe se o técnico fica para 2025, mas o Botafogo já está no mercado em busca de novas peças para manter o alto nível para a temporada que vem. Alguns jogadores devem deixar o clube rumo ao Lyon, da França, clube que também é gerenciado pelo norte-americano John Textor, dono da SAF do Glorioso.