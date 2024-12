Técnico do Botafogo, Artur Jorge admite propostas e deixa futuro em aberto

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, falou publicamente sobre seu futuro. O treinador do Fogão admitiu que recebeu sondagens e propostas de clubes do exterior e fez mistério sobre seus próximos passos na carreira.

O comandante de 52 anos detalhou as ofertas que chegaram a ele em entrevista ao jornal português A Bola. “Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol (semi-final da Libertadores). São propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro”, comentou o técnico.

Em período de “férias” após o final da vitoriosa temporada de 2024, Artur Jorge disse que todas as partes irão analisar as possibilidades e chegar a um consenso sobre o futuro. “Nesta altura, está tudo em aberto. Tenho contrato com o Botafogo. Há, de facto, algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto o Cajuda, que é o meu agente, como o Botafogo, estão a par de tudo isso. Tudo se vai resolver para o bem de todos. Agora, venho a Portugal para desfrutar da família e estar em casa para descansar após um ano superintenso. Depois disso, vamos perceber o que será o início de janeiro para o arranque de uma nova temporada, onde quer que esteja”, completou.

Na sua primeira temporada com o Botafogo, Artur Jorge comandou a equipe em 55 partidas, somando 31 vitórias. Ainda, conquistou o Campeonato Brasileiro e a primeira Libertadores da história do clube. No entanto, ainda não se sabe se o comandante ficará no Fogão ou se encerrará sua passagem por lá.