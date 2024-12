Botafogo faz nova proposta pelo zagueiro Jair, do Santos

O Botafogo segue interessado na contratação do zagueiro Jair, do Santos. O Glorioso enviou uma nova proposta para o Peixe, dessa vez oferecendo jogadores, além de uma quantia em dinheiro.

Os atletas inclusos no “pacote” do Fogão seriam o volante Danilo Barbosa e o atacante Tiquinho Soares, ambos alvos do clube paulista nessa janela de transferências. Na questão financeira, os cariocas pagariam nove milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões). Os papéis estão na mesa do presidente Marcelo Teixeira, que agora analisa oferta pela joia santista.

O Botafogo é antigo interessado no futebol de Jair e segue sonhando com a contratação, mas tem a concorrência de clubes europeus. Em novembro, o Atalanta, da Itália, sinalizou pagar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 125 milhões) pelo defensor de 19 anos. Além dos italianos, o Porto, de Portugal, também quer o zagueiro.

Jair é uma das grandes revelações recentes da histórica base do Santos. Em 2024, o atleta começou a ganhar oportunidades com o então técnico Fábio Carille no Campeonato Paulista. Durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, assumiu a titularidade da zaga santista ao lado de Gil, após a venda de Joaquim ao Tigres, do México. No entanto, uma lesão atrapalhou a sequência da joia.

Pelo profissional do Santos, Jair soma 21 partidas e ainda não marcou gols nem distribuiu assistências. Seu contrato com o Peixe tem validade até o final de 2026.