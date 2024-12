Santos recusa proposta de R$ 12 milhões por Lucas Barbosa

O Santos recusou uma proposta de 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) de um clube europeu por Lucas Barbosa. O clube não gostou do valor oferecido e declinou a oferta da equipe cujo nome não foi revelado.

A ideia do Peixe é pensar na venda por no mínimo R$ 20 milhões ou numa troca que agrade a comissão técnica. O Santos recusou essa proposta da Europa e recebeu outras ofertas menores do Brasil nos últimos dias. Lucas Barbosa está em alta depois do empréstimo ao Juventude.

O presidente Marcelo Teixeira disse ao programa Esporte por Esporte que o novo técnico quer avaliar Barbosa nos treinamentos. O Menino da Vila foi o grande jogador do Juventude no Brasileirão. O Peixe não confirma, mas o provável treinador é Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield. Ele deve chegar ao Santos após tentar o título argentino neste domingo (15), na partida contra o Huracán.