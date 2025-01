Cruzeiro anuncia as contratações de Fagner e Eduardo

O Cruzeiro anunciou mais dois reforços para esta janela de transferências. Nesta sexta-feira (3), o clube confirmou as chegadas do lateral Fagner, do Corinthians, e do meia Eduardo, ex-Botafogo.

O defensor chega por empréstimo junto ao Timão, enquanto o meio-campista estava livre no mercado após concluir seu contrato com o Glorioso. Ambos assinaram vínculo válido com a Raposa até o fim de 2025.

Um dos clubes mais ativos neste mercado da bola, o Cruzeiro já anunciou sete reforços para a temporada deste ano. Foram eles, além de Fagner e Eduardo, o meia Rodriguinho e os atacantes Christian, Yannick Bolasie, Dudu e Gabigol.

O Cruzeiro vai se preparar para os compromissos do ano de 2025 na disputa da FC Series, em Orlando, na Flórida. A delegação cruzeirense viajará nos próximos dias para os Estados Unidos para o torneio de pré-temporada, que também contará com São Paulo, Flamengo, Atlético-MG e Orlando City.