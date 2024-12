Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Yannick Bolasie

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira (27) a contratação do atacante Yannick Bolasie como seu quarto reforço da temporada. O atleta chega à Raposa com contrato válido por um ano, até dezembro de 2025.

O atleta congolês de 35 anos deixou o Criciúma após o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, diante da vontade de permanecer no Brasil, Bolasie aceitou o desafio de defender a equipe de Fernando Diniz no ano que vem.

Em 36 jogos pelo Criciúma, Yannic Bolasie marcou oito gols e deu quatro assistências, sendo um dos destaques da equipe na temporada. Ele também tem vasta experiência no futebol europeu, onde atuou por clubes como Crystal Palace e Everton, ambos da Inglaterra, e também no Sporting, de Portugal, e no Aderlecht, da Bélgica.

Quarto reforço do Cruzeiro nesta janela de transferências, o Cabuloso também já confirmou as chegadas do meia Rodriguinho, ex-América-MG, e dos atacantes Christian, vindo do Athletico Paranaense, e Dudu, que deixou o Palmeiras.