Cruzeiro e Rafael Cabral acertam rescisão amigável

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (27), que o goleiro Rafael Cabral não faz mais parte de seu elenco. As partes chegaram a um acordo pela rescisão amigável do vínculo, que tinha validade até o fim deste ano.

O atleta de 34 anos esteve emprestado ao Grêmio durante esta temporada, mas também não se adaptou por lá, com isso, após esse período, tanto a Raposa quanto o goleiro entenderam que a quebra do contrato era melhor para os dois. Agora, Rafael está livre no mercado.

Rafael Cabral chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2022 para ser o sucessor do ídolo Fábio, que se juntou ao Fluminense na mesma época. O goleiro fez parte do elenco que conseguiu colocar o clube de volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de três anos na segunda divisão. Ao todo, foram 120 jogos pelo Cabuloso.

Sem contrato e podendo chegar ‘de graça’ a qualquer clube, Rafael ainda avalia os próximos passos de sua carreira. O atleta criado nas categorias de base do Santos ainda não tem propostas concretas em sua mesa.

Confirmação do Cruzeiro sobre rescisão com Rafael Cabral

“O Cruzeiro comunica que acertou, nesta sexta-feira, um acordo amigável com o goleiro Rafael Cabral para o encerramento de seu vínculo com o clube. Agradecemos ao atleta pela dedicação e comprometimento com o manto celeste durante sua passagem e desejamos sucesso na sequência de sua carreira.“