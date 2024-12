Santos renova com Gil por mais uma temporada

O Santos convenceu o zagueiro Gil a deixar a aposentadora de lado e continuar atuando pelo clube. O Peixe renovou com o defensor de 37 anos por mais uma temporada.

Apesar de não ter anunciado oficialmente até o momento, o time da Vila Belmiro já acertou a permanência do seu atleta. O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, portal da entidade.

Foto: Reprodução / BID

Antes de se unir ao Santos, Gil deixou o Corinthians em um momento complicado, enfrentando uma relação conturbada com parte da torcida e da diretoria. Esse desgaste emocional levou o defensor a pensar que sua passagem pelo Santos seria breve, com planos de encerrar sua carreira após um ano. Contudo, seus objetivos agora mudaram e ele já vislumbra se despedir do futebol profissional ao final de 2025.

Na temporada atual, Gil se destacou como um dos principais jogadores do Santos na Série B, participando de 50 partidas. Com a experiência acumulada ao longo dos anos, ele busca manter um alto nível de desempenho neste ano, que promete ser marcante em sua carreira.