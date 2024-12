Pogba no Corinthians? Clube posta foto de Natal com “pista”

O Corinthians mexeu com os corações de seus torcedores neste Natal. Numa publicação nas redes sociais, o clube postou uma árvore enfeitada, mas com um detalhe curioso: a presença de uma pelúcia de phryges, mascote dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, na França.

Diante disso, muitos especularam que isso poderia ser uma “pista” a respeito de Paul Pogba, que tem sido muito vinculado com o Timão nas últimas semanas. O clube paulista tem o interesse no meia francês, mas se trata de uma negociação bastante complexa.

Pogba se envolveu em uma recente polêmica ao ser pego no antigoping em setembro de 2023, quando atuava pela Juventus. O exame apontou uso irregular de testosterona, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping.

Diante disso, o francês pegou um gancho de 18 meses, podendo voltar a atuar em março de 2025. Diante da situação, o atleta rescindiu com a Juventus e agora está livre no mercado.

A ideia do Corinthians seria trazer Paul Pogba nos mesmos moldes que contratou Memphis Depay: contratação de impacto com ajuda de parceiro para arcar com custos. O retorno esportivo e midiático com a chegada do holandês foi considerado um sucesso dentro do Timão.