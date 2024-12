Flamengo, Corinthians e Palmeiras: quem lidera o ranking de patrocínios no Brasil

O Palmeiras fechou contrato com a Sportingbet para ser sua nova patrocinadora máster a partir de 2025, garantindo um aumento significativo nos valores anuais arrecadados. Apesar do salto financeiro, o Verdão segue na terceira posição entre os maiores patrocínios do Brasil.

Com o novo contrato, o Palmeiras elevou a cota fixa. Durante a parceria com a Crefisa, que estampou sua marca na camisa por 10 anos, o clube recebia R$ 81 milhões por ano. Agora, com a Sportingbet, o valor subirá para R$ 100 milhões anuais.

Na liderança do ranking estão Flamengo e Corinthians. O Rubro-Negro mantém um acordo com a PixBet que rende R$ 115 milhões por temporada, enquanto o Timão conta com a Esportes da Sorte, em um contrato de R$ 103 milhões anuais.

Ranking dos maiores patrocínios máster

Flamengo (PixBet): R$ 115 milhões/ano Corinthians (Esportes da Sorte): R$ 103 milhões/ano Palmeiras (Sportingbet): R$ 100 milhões/ano Vasco (Betfair): R$ 70 milhões/ano Atlético-MG (H2Bet): R$ 60 milhões/ano Santos (Blaze): R$ 55 milhões/ano São Paulo (Superbet): R$ 52 milhões/ano Fluminense (Superbet): R$ 42 milhões/ano Cruzeiro (Betfair): R$ 40 milhões/ano Grêmio e Internacional (Banrisul): R$ 30 milhões/ano Fortaleza (Novibet): R$ 17,5 milhões/ano

Atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo busca um novo patrocinador máster para substituir a Parimatch, que encerra seu vínculo com o clube ao final deste ano. A empresa já indicou sua despedida após as conquistas do Glorioso na temporada.

A dupla Gre-Nal também está de olho em oportunidades no mercado. Grêmio e Internacional, atualmente patrocinados pelo Banrisul, têm contratos válidos até o fim deste ano. Apesar de negociações para renovação, nenhum acordo foi fechado, e os dois clubes vêm recebendo propostas de outras marcas.