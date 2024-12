Palmeiras anuncia novo patrocínio master com Sportingbet

Na madrugada de terça-feira, véspera de Natal, o Palmeiras firmou um novo contrato de patrocínio master que promete impactar significativamente suas finanças. A parceria, estabelecida com a casa de apostas e cassino Sportingbet, terá um valor total de R$ 170 milhões.

Conforme divulgado pelo portal ge, o acordo terá uma duração inicial de três anos, podendo ser estendido por mais um ano. O montante fixo será de R$ 100 milhões por temporada, com a possibilidade de incremento de até R$ 70 milhões adicionais, dependendo do cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

Esse novo patrocínio resultará na substituição da antiga patrocinadora, Crefisa, nos uniformes do clube. Além disso, ainda há espaço para novos contratos: o uniforme conta com três áreas disponíveis para futuras parcerias, localizadas na manga, omoplata e barra da camisa.

O departamento de marketing do Palmeiras, sob a liderança da presidente Leila Pereira, continua em busca de novas oportunidades para maximizar o valor da marca do time. Em um contexto onde a correção monetária é uma preocupação crescente, os valores do contrato serão ajustados conforme a inflação no Brasil ao longo do período de vigência.

O anúncio oficial da nova parceria será realizado nos primeiros dias de 2025. A equipe iniciará sua participação no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro do mesmo ano.