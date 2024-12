Alexandre Mattos comenta interesse do Cruzeiro em Sergio Ramos

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, abriu o jogo sobre o interesse do Cruzeiro na contratação do zagueiro Sergio Ramos. O dirigente admitiu a possibilidade de contar com o defensor, mas fez uma série de ressalvas.

De acordo com Mattos, a negociação é considerada bastante complexa por se tratar de um jogador grande no cenário do futebol mundial. Ainda, disse que a questão financeira pode ser um entrave.

“É um grande jogador. Tem que aguardar. É o que o presidente disse, se fosse um jogador para chegar para vir por um ano, dentro da realidade financeira do Cruzeiro, a gente faria. Mas o que a gente tem de informação é que ele tem dúvida, inclusive, de sair da Europa, talvez ir para Árabia. Não passa na cabeça dele, neste momento, vir para a América do Sul. É o que a gente ouve“, disse Alexandre Mattos, à Band Minas.

“Se viesse seria com uma situação financeira muito vantajosa para ele. É uma situação complexa. O Cruzeiro hoje é um atrativo para qualquer atleta do mundo, não só o Sergio. Agora, tem que ver o desejo dele de atravessar o oceano“, completou.

Grande ídolo do Real Madrid, Sergio Ramos está livre no mercado desde que deixou o Sevilla em julho deste ano, após fim de contrato. Hoje, aos 38 anos, o defensor espanhol avalia os próximos passos da carreira e tem sondagens de clubes de todo o planeta.