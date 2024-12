Palmeiras sinaliza proposta por Matheus Pereira, do Cruzeiro

O Palmeiras está monitorando atentamente a situação do meio-campista Matheus Pereira, atualmente vinculado ao Cruzeiro, e está elaborando uma proposta para adquirir o atleta. O valor estimado para a transação gira em torno de 12,5 milhões de euros, equivalentes a aproximadamente R$ 80 milhões, com possibilidade de bônus a serem definidos posteriormente.

Fontes próximas ao jogador de 28 anos demonstram otimismo quanto à transferência, no entanto, o Cruzeiro se mantém firme em sua posição. O clube mineiro reiterou seu desinteresse em negociar Matheus, que é considerado uma peça-chave para o elenco em 2025.

Nos corredores da Toca da Raposa, há um entendimento de que a única maneira de uma transferência se concretizar seria se Matheus manifestasse diretamente o desejo de deixar o clube. Seu contrato se estende até junho de 2026.

Mesmo que haja algum sinal positivo por parte do jogador, os dirigentes do Cruzeiro atualmente falam em valores mais elevados para aceitar a saída de Matheus Pereira, estimando que a negociação poderia alcançar os 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). Essa postura reflete a necessidade do clube em investir adequadamente na busca por um substituto à altura.

“Se recebermos propostas que sejam atraentes tanto para o jogador quanto para o Cruzeiro, poderemos considerar. No entanto, os atletas que precisavam sair já deixaram o clube, pois tinham contratos expirando e não renovamos. Não estamos buscando desmanchar o time, mas sim reforçá-lo”, afirmou Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro.

Matheus Pereira teve uma temporada destacada, participando de 59 das 64 partidas do Cruzeiro e contribuindo com 11 gols e 15 assistências. Seu desempenho impressionante lhe rendeu uma convocação para a seleção brasileira sob o comando de Dorival Júnior, onde pode atuar como opção na armação ao lado de Raphael Veiga e Mauricio.

Por sua vez, o Palmeiras já anunciou a contratação de Facundo Torres, atacante do Orlando City, e está prestes a confirmar Paulinho, proveniente do Atlético-MG. Além disso, a equipe alviverde está em negociação com o Fulham pela aquisição de Andreas Pereira, aguardando resposta à oferta de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões).