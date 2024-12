Cruzeiro anuncia retorno de Dudu, ex-Palmeiras

O Cruzeiro anunciou, na noite desta segunda-feira (23), o retorno do atacante Dudu. A Raposa fechou com o atleta ex-Palmeiras e as partes assinaram um contrato válido até 2027.

O novo camisa 7 do Cabuloso foi procurado por outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogador deu a palavra que assinaria com o clube mineiro e cumpriu ela.

“Cruzeiro e Dudu estão juntos novamente! Nosso Criada Toca está de volta pra casa. O vitorioso atacante chega para escrever novas páginas heroicas e imortais com o manto mais cabuloso do mundo. Seja bem-vindo de volta, Dudu!”, escreveu o Cruzeiro nas redes sociais.

Dudu estava de férias nos Estados Unidos e voltou ao Brasil para finalizar os trâmites do contrato com o Cruzeiro. Em Belo Horizonte, o contrato foi finalmente assinado para que o anúncio fosse feito.

No meio do ano, o Cruzeiro chegou a anunciar Dudu, mas a negociação caiu dias após a postagem nas redes sociais do clube pois ainda não havia contrato assinado. Agora, as partes se entenderam 100% e o atacante finalmente voltará a jogar pelo clube que o revelou.