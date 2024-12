Cruzeiro anuncia dois primeiros reforços para 2025

O Cruzeiro anunciou oficialmente, nesta terça-feira (17), seus dois primeiros reforços para a temporada 2025. Tratam-se do volante Christian, ex-Athletico Paranaense, e do meia Rodriguinho, que estava no América-MG.

Christian deixou o Furacão após o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa pagou 2,7 milhões de euros (R$ 17,5 milhões) para ter o atleta em definitivo e assinou um contrato válido até o fim de 2027.

Já Rodriguinho, que esteve no elenco do Coelho na disputa da segunda divisão em 2024, também firmou vínculo com a mesma validade. Nesta negociação, o o Cruzeiro fica com 70% dos direitos do jogador, o América-MG permanece com 10%, enquanto o próprio atleta tem 20%.

Esse é apenas o começo do “pacotão” de reforços que o Cruzeiro planeja anunciar até o começo da temporada de 2025. Outros jogadores que estão em conversas com a Raposa são: o meia Eduardo e os atacantes Dudu, Gabigol e Yannick Bolasie.