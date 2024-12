Gabigol se despede do Flamengo

O atacante Gabriel Barbosa, conhecido popularmente como Gabigol, marcou sua despedida do Flamengo em um empate acirrado contra o Vitória, com placar final de 2 a 2, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O cenário para sua despedida não poderia ser mais simbólico: o Estádio do Maracanã foi palco de diversas homenagens ao jogador, que se despediu após atingir a marca de 161 gols com a camisa rubro-negra ao longo dos últimos seis anos.

Em declaração emocionada ao deixar o gramado, Gabigol refletiu sobre sua trajetória no clube carioca. “Sinto-me imortalizado. Iniciei aqui como um garoto e hoje me despeço sabendo que meu nome estará para sempre vinculado à história do Flamengo”, afirmou o jogador. Ele enfatizou o impacto duradouro de sua passagem pelo clube e expressou gratidão à torcida que o apoiou incondicionalmente.

Antes do início da partida, seu pai, Valdemir Almeida, gesticulou em direção às arquibancadas e declarou: “Ele vai, mas ele volta”. Quando questionado sobre a possibilidade de retornar em 2025, Gabigol manteve a esperança de um futuro reencontro com o Flamengo, apesar de confirmar que este foi seu último jogo na atual passagem.

“A honra está na palavra dada. Apesar das dificuldades enfrentadas com a diretoria, mantenho meu compromisso e respeito pelos torcedores que sempre me acolheram. A conexão com a torcida foi instantânea desde minha chegada ao Maracanã”, desabafou Gabigol.

O evento também foi marcado por gestos significativos por parte dos torcedores, que criaram um mosaico e exibiram bandeiras em homenagem ao ídolo. Durante as comemorações, Gabigol recebeu uma placa das mãos do presidente Rodolfo Landim, mas optou por celebrar diretamente com a torcida, omitindo-se de posar ao lado da diretoria.

O diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, descreveu a saída de Gabigol como um momento normal na vida de grandes ídolos. Ele destacou a importância do jogador no contexto histórico do clube e sugeriu que sua contribuição seria lembrada como uma das mais significativas desde a era Zico. Braz também aludiu à complexa relação entre ele e Gabigol como sendo repleta de desafios, mas repleta de gratidão mútua.

Com 13 títulos conquistados — incluindo duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros — Gabigol consolidou-se como um dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Ao refletir sobre seus anos no clube, ele expressou profundo agradecimento a todos os que fizeram parte dessa jornada.

Assim, encerra-se um capítulo notável na história recente do Flamengo, com a despedida de um dos seus maiores ícones modernos. A expectativa agora recai sobre o futuro da carreira de Gabigol e as possibilidades de um eventual retorno ao clube que tanto marcou sua trajetória profissional e pessoal.