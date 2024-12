Cruzeiro se aproxima da contratação de Yannick Bolasie

O Cruzeiro está próximo de acertar a contratação do atacante congolês Yannick Bolasie, de 35 anos, que se destacou pelo Criciúma em 2024. A Raposa superou a concorrência de outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e encaminhou o acerto com o congolês.

Na última temporada, Bolasie foi um dos principais jogadores do Criciúma, participando de 34 jogos, marcando oito gols e contribuindo com quatro assistências. Apesar de seu desempenho individual positivo, o time não conseguiu evitar a queda para a Série B.

O novo vínculo de Bolasie com o Cruzeiro terá duração de um ano.

Durante sua passagem pelo Criciúma, Bolasie expressou o desejo de continuar sua carreira no futebol brasileiro. Após sua saída, o atacante utilizou suas redes sociais para se despedir da equipe, refletindo sobre sua experiência e agradecendo pelos meses vividos no Brasil.

Em uma das partes de sua mensagem, Bolasie mencionou: “Tenho pensado desde que joguei meu último jogo como posso colocar 9 meses de amor e pura alegria em um post, mas vou tentar… Para mim o Criciúma significa tudo, me deu a oportunidade de vir jogar futebol em um país que sempre sonhei”.

Ele também comentou sobre os momentos vividos durante a temporada: “Nessa temporada vivemos muitos momentos ótimos juntos, na vida procuro sempre olhar o lado positivo… tivemos muitos altos e baixos mas todos permanecemos fortes juntos. Vim como jogador de futebol, saio como torcedor do Criciúma para sempre. Obrigada sempre, TMJ”.