Dudu anuncia despedida do Palmeiras após uma década de glórias

O atacante Dudu, um dos principais ícones da história recente do Palmeiras, anunciou oficialmente o fim de seu ciclo no clube.

Em um vídeo postado em suas redes sociais nesta terça-feira, 17, o jogador expressou sua tristeza ao se despedir da torcida alviverde e ressaltou a profunda conexão que estabeleceu com os fãs durante seus dez anos de trajetória.

Veja:

Em sua mensagem emocional, Dudu agradeceu aos torcedores por todo o apoio recebido ao longo de sua carreira no Palmeiras, destacando momentos marcantes vividos no Allianz Parque. “Torcedores palmeirenses, podem ter certeza de que está sendo um dia muito triste para mim. Mas não poderia deixar de agradecer por tudo que fizeram por mim e pela minha família”, afirmou o atacante.

O jogador também fez questão de relembrar os títulos conquistados com a camisa 7, incluindo dois troféus da Copa Libertadores, que são considerados as maiores glórias do futebol sul-americano.

Para Dudu, sua passagem pelo Palmeiras foi uma missão cumprida, onde buscou sempre proporcionar felicidade aos torcedores. “Foi tudo de coração. E acho que se vocês olharem para trás vão ver que minha missão no Palmeiras foi cumprida muito bem”, concluiu.

A saída de Dudu marca o fim de um capítulo significativo na história do clube e deixa uma lacuna difícil de ser preenchida, tanto em campo quanto na relação com os apaixonados pelo time.