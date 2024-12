Palmeiras investe pesado em reforços para 2025

Nos últimos dias, a torcida do Palmeiras tem demonstrado um entusiasmo renovado em relação à janela de transferências, que se mostra particularmente agressiva. O Verdão, já confirmou a chegada do atacante Facundo Torres e formalizou um contrato com o meio-campista Paulinho. Além disso, o time alviverde está em negociações avançadas para a contratação do meia Andreas Pereira, revelando uma disposição para investir valores consideráveis.

Investimentos significativos

Com as aquisições de Torres e Paulinho, o Palmeiras já direcionou cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 185 milhões) para reforçar seu elenco. A proposta feita ao Fulham, da Inglaterra, por Andreas Pereira gira em torno de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões). Inicialmente, o Verdão havia planejado um investimento na casa de R$ 200 milhões nesta janela, mas a tendência é que esse valor seja superado.

Mudança na estratégia

No passado recente, a estratégia da diretoria palmeirense focava na contratação de jovens talentos promissores, visando tanto o desempenho em campo quanto um retorno financeiro futuro. Embora essa abordagem tenha funcionado em alguns casos, como as contratações de Richard Ríos e Piquerez, os novos atletas frequentemente precisavam passar por um período significativo de adaptação antes de se firmar na equipe.

Contratações para 2025

Atualmente, o Palmeiras está mudando sua abordagem no mercado. A nova estratégia envolve buscar jogadores experientes e já adaptados às exigências do futebol brasileiro e internacional. Com o Mundial de Clubes agendado para 2025 nos Estados Unidos, a diretoria do Verdão tem intensificado suas movimentações no mercado, buscando nomes relevantes que possam agregar valor ao time.

Fortalecimento financeiro

Um dos fatores que contribui para a ousadia do Palmeiras nas transações é o fortalecimento financeiro proporcionado por um novo contrato de patrocínio máster. A parceria com a Sportingbet garante ao clube R$ 100 milhões anuais fixos, podendo chegar até R$ 170 milhões conforme o cumprimento de determinadas metas. Essa nova fonte de receita permite ao Verdão adotar uma postura mais audaciosa nas contratações.

Futuro no mercado

Além dos jogadores já mencionados, a equipe ainda está à procura de um zagueiro canhoto, mais um ponta e um centroavante. Embora as expectativas sejam de que essas novas adições possam não ter tanto impacto imediato quanto as contratações já anunciadas, elas evidenciam a intenção do Palmeiras em se preparar para competir em todas as frentes na temporada de 2025.