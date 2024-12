Em negociação com Palmeiras, Paulinho posta foto a caminho de São Paulo

O atacante Paulinho, do Atlético-MG, publicou uma foto nas redes sociais em um avião com destino a São Paulo. O post viralizou entre os torcedores do Palmeiras, uma vez que o atleta está em negociações para reforçar o time.

O fato que anima a torcida do Verdão é que Paulinho não estava sozinho na viagem, mas sim acompanhado de sua família. Isso seria um indicativo de uma possível mudança em decorrência da suposta ida do atleta para o Palmeiras.

Inicialmente, o Galo manifestou interesse em receber aproximadamente 25 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões). Em resposta, a diretoria do Verdão está avaliando as melhores estratégias para atingir esse valor, podendo oferecer 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 117 milhões), juntamente com a inclusão de dois jogadores na negociação.

Recentemente, Paulinho passou por uma cirurgia devido a uma fissura óssea na canela direita e a expectativa é que ele retorne aos gramados em maio do próximo ano. O atleta está em período de férias – além da recuperação – enquanto decide seu furuto.

No último ano, o atleta participou de 59 partidas, marcando 19 gols e fornecendo quatro assistências. Além disso, destacou-se como o artilheiro do Atlético-MG na Copa Libertadores, com sete gols, consolidando sua reputação como uma importante adição ao ataque alviverde, que passa por um processo de reformulação visando 2025.

O Palmeiras segue sendo um dos clubes mais ativos nesta janela de transferências. Além da negociação com Paulinho, o Verdão já confirmou a chegada do atacante Facundo Torres, do Orlando City, dos Estados Unidos. Ainda, tem conversas com Santos e Fluminense para a saída do volante Zé Rafael e pensa em negociar Rony.