Atlético-MG acerta maior patrocinador da história do clube

O Atlético-MG acertou, nesta sexta-feira (20), o seu novo patrocínio máster: trata-se da H2bet, site de aposta esportivas. O acordo representa o maior patrocínio da história do clube e também do futebol mineiro como um todo.

O anúncio foi feito nas redes sociais tanto do clube quanto da empresa. Pelas informações divulgadas, o contrato será de três anos e haverá um investimento fixo de R$ 180 milhões para o Galo. Com metas estipuladas no vínculo, esse valor pode ultrapassar os R$ 200 milhões.

Dessa forma, com os valores apresentados, o Atlético-MG passará a ter o terceiro maior patrocinador máster do futebol brasileiro. Anteriormente, o clube era parceiro da Betano, que também está presente nas camisas do Fluminense no Brasil.

O contrato começa a valer a partir de 2025. A H2bet terá sua marca estampada nos uniformes dos times masculino e feminino do Galo.