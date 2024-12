Atlético-MG anuncia gramado sintético na Arena MRV para 2025

O Atlético-MG anunciou, na noite desta quinta-feira (19), que implementará gramado sintético na Arena MRV para o ano que vem. A confirmação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais do clube.

De acordo com o Galo, a mudança visa manter a qualidade do campo de jogo durante todo o ano, permitindo, inclusive, a realização de eventos. Os atleticanos ainda dizem que a expectativa é que a “obra” esteja ponta até o começo do Campeonato Brasileiro da temporada que vem.

Isso significa que o Atlético-MG deve utilizar tanto o Mineirão quanto a Arena Independência, casa do América-MG, nos primeiros meses do ano. Até que a troca do gramado seja concluída, o estádio estará interditado.

Durante o intervalo entre as temporadas, o Atlético-MG aproveita para fazer uma reformulação no elenco visando melhores resultados esportivos em 2025. O clube anunciou não só a permanência de Bruno Fuchs, mas também as saídas do lateral Mariano e dos atacantes Eduardo Vargas e Alan Kardec, que estavam em fim de contrato.