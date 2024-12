Atlético-MG confirma saída do atacante Eduardo Vargas

O Atlético-MG confirmou nesta terça-feira (17) que o atacante Eduardo Vargas não será mais jogador do clube. O contrato do chileno se encerra ao final do ano e não será renovado.

O Galo teve uma reta final de temporada bastante frustrante. Apesar de ter vencido o Campeonato Mineiro em cima do rival Cruzeiro, os atleticanos foram vice-campeões da Copa do Brasil (Flamengo campeão) e da Libertadores (Botafogo levou), além de terem ficado perto do rebaixamento no Brasileirão. Com isso, a diretoria irá se desfazer de alguns atletas, e Vargas está na lista.

Eduardo Vargas chegou ao Atlético-MG em 2020 junto ao Tigres, do México. No período em que defendeu as cores do Galo, disputou 167 partidas e marcou 33 gols, além de 15 assistências. Em relação a títulos, foi campeão do Campeonato Mineiro (quatro vezes), do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

Agora livre no mercado, Vargas está em seu período de férias e aguarda propostas para definir seu próximo clube da carreira. Atleta completou recentemente 35 anos.