Atlético-MG identifica mais de 20 torcedores envolvidos em tumultos na partida contra o Flamengo

Após os tumultuados eventos ocorridos durante a final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, realizada na Arena MRV, o Atlético Mineiro informou que, em colaboração com as forças de segurança de Minas Gerais, conseguiu identificar 21 indivíduos envolvidos nos incidentes. Outros nove estão em fase avançada de reconhecimento.

O clube destacou que os envolvidos não apenas enfrentarão consequências legais, mas também serão submetidos a sanções administrativas, conforme estabelecem os regulamentos de uso da Arena MRV e o programa de sócio-torcedor.

Em um comunicado à imprensa, o Atlético ressaltou a importância das câmeras de segurança e de todo o aparato técnico disponível no evento para auxiliar na identificação dos responsáveis. Devido ao lançamento de artefatos explosivos no campo e à tentativa de invasão por parte dos torcedores, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decretou a interdição temporária da Arena MRV, determinando que os jogos do Atlético ocorram sem público até a resolução do caso. O clube pretende recorrer dessa decisão para tentar liberar a presença dos torcedores no estádio.

Relembrando os acontecimentos, durante a partida, copos foram arremessados contra o goleiro do Flamengo, Rossi, provocando a interrupção do jogo pelo árbitro, que registrou os incidentes em súmula. Além disso, houve insultos por parte da torcida atleticana aos jogadores flamenguistas que realizavam aquecimento próximo à arquibancada.

A situação se agravou após o gol decisivo do atacante Plata aos 37 minutos do segundo tempo, que garantiu o título ao Flamengo. Em meio à comemoração, um torcedor do Atlético tentou invadir o campo, sendo prontamente contido pela segurança. A tensão aumentou quando bombas e outros objetos foram lançados no gramado, ferindo um fotógrafo e causando-lhe graves lesões.

Ao final da partida, uma parcela dos torcedores do Galo tentou entrar no campo, obrigando os jogadores do Flamengo a se retirarem rapidamente para evitar confrontos. Em meio ao tumulto, Hulk, jogador do Atlético-MG, tentou acalmar os ânimos da torcida.

Esses eventos colocaram em debate a segurança nas arenas esportivas e as medidas necessárias para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.