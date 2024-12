Atlético-MG se despede do ídolo Mariano, de saída do clube

O Atlético-MG oficializou, nesta quinta-feira (19), a saída do lateral-direito Mariano. O contrato do defensor chega ao final em 31 de dezembro e não será renovado.

Em suas redes sociais, o Galo relembrou fotos do atleta de 38 anos e usou a expressão “Exemplo de CAMpeão” para definir o jogador. “Com oito títulos conquistados, Mariano se despede do Clube após quatro anos! Desejamos sucesso em seus próximos passos e deixamos o nosso muito obrigado por sempre honrar o Manto! Pra sempre Galo, Mari!”., escreveu o clube.

Números de Mariano no Galo

184 jogos

Um gol

10 assistências

Títulos conquistados: Campeonato Brasileiro 2021, Copa do Brasil 2021, Supercopa do Brasil 2022 e cinco Campeonatos Mineiros (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).

“Títulos, amigos, minha relação com Belo Horizonte, Minas… Vão ficar no meu coração por tudo que eu conquistei aqui. Queria terminar a minha passagem aqui com títulos, disputamos duas finais, mas futebol é isso. Agradeço muito a Deus por tudo que conquistei aqui no Clube, acho que deixei uma história aqui no Atlético. O clube está no meu coração”, disse Mariano, após o jogo contra o Athletico, seu último com a camisa atleticana.

Com rápida passagem em 2008 pelo Atlético-MG por empréstimo junto ao Tombense, Mariano se destacou no Fluminense e foi vendido ao Bourdeaux, da França. Depois, ainda na Europa, passou por Sevilla, da Espanha, e Galatasaray, da Turquia, antes de retornar ao Galo em 2020.

Durante o intervalo entre as temporadas, o Atlético-MG aproveita para fazer uma reformulação no elenco visando melhores resultados esportivos em 2025. O clube anunciou não só a permanência de Bruno Fuchs, mas também as saídas dos atacantes Eduardo Vargas e Alan Kardec, que estavam em fim de contrato.