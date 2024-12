Atlético-MG anuncia saída do atacante Alan Kardec

O Atlético-MG segue realizando uma limpa no seu elenco para a temporada de 2025. E dessa vez, o nome que deixará o clube é Alan Kardec, que tem contrato até 31 de dezembro.

O experiente atacante chegou ao Galo em julho de 2022 após passagem pelo futebol chinês. O centroavante de 35 anos, apesar de longa estadia no clube mineiro, não conseguiu ter destaque. Foram apenas 53 jogos nesse período e quatro gols, além de uma assistência.

A última bola na rede de Kardec pelo Atlético-MG foi no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Maracanã, na derrota por 3 a 1. O camisa 14 entrou no segundo tempo e marcou o gol que recolocou o time mineiro na disputa, mas na volta, o Rubro-Negro ficou com a taça.

Na terça-feira (17), o Atlético-MG anunciou a saída de outro atacante: Eduardo Vargas. O chileno também não fazia parte dos planos do clube e, com contrato se encerrando em dezembro, teve sua saída antecipada.