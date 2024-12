Bruno Fuchs atinge metas e renova com Atlético-MG até 2028

O zagueiro Bruno Fuchs, que pertencia ao CSKA Moscow, da Rússia, e estava emprestado ao Atlético-MG, atingiu metas previstas no contrato e foi comprado pelo clube. O novo vínculo terá validade até 2028.

O defensor de 25 anos chegou ao Galo em janeiro de 2023 e, ao final daquele ano, foi cedido por mais uma temporada. Sob comando do então técnico Gabriel Milito, o atleta foi titular na maioria dos jogos da temporada e se mostrou peça importante no elenco alvinegro.

Ao longo desses dois anos de Atlético-MG, Fuchs entrou em campo em 68 oportunidades, marcando dois gols e distribuindo duas assistências.

Durante o intervalo entre as temporadas, o Galo aproveita para fazer uma reformulação no elenco visando melhores resultados esportivos em 2025. O clube anunciou não só a permanência de Bruno Fuchs, mas também as saídas dos atacantes Eduardo Vargas e Alan Kardec, que estavam em fim de contrato.