Programa fortalece economia e serviços públicos em 39 municípios do Sudeste

O Programa Cidades Intermediadoras, lançado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), visa diminuir as desigualdades regionais, especialmente entre os municípios das grandes metrópoles e as áreas menos desenvolvidas. “O programa está chegando ao Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo visando a interiorização do processo de desenvolvimento”, explica Adriana Melo, secretária da Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial (SDR).

Embora o Sudeste seja a região mais desenvolvida do Brasil, a secretária destaca que ainda existem áreas que necessitam de mais atenção e apoio no processo de crescimento. “Existem porções dessa grande região que ainda carecem de um desenvolvimento regional mais equilibrado e mais inclusivo”, acrescenta Adriana.

Municipalidades Beneficiadas

Ao todo, 39 municípios foram selecionados para participar do programa, com um enfoque na melhoria de infraestruturas e serviços.

Espírito Santo (9 municípios)

Boa Esperança

Conceição da Barra

Jaguaré

Montanha

Mucurici

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Mateus

Minas Gerais (8 municípios)

Araçuaí

Berilo

Coronel Murta

Francisco Badaró

Itinga

Jenipapo de Minas

José Gonçalves de Minas

Virgem da Lapa

Rio de Janeiro (3 municípios)

Cachoeiras de Macacu

Rio Bonito

Silva Jardim

São Paulo (19 municípios)

Apiaí

Barão de Antonina

Barra do Chapéu

Bom Sucesso de Itararé

Buri

Capão Bonito

Guapiara

Itaberá

Itaóca

Itapeva

Itapirapuã Paulista

Itaporanga

Itararé

Nova Campina

Ribeira

Ribeirão Branco

Ribeirão Grande

Riversul

Taquarivaí

Plano de Desenvolvimento Integrado

Antes de implementar o programa, estudos detalhados foram realizados para identificar as necessidades e estabelecer critérios para escolher as cidades intermediadoras. “Planejar o território significa pensar nas cidades enquanto núcleos estratégicos para o fortalecimento da base econômica e promoção do desenvolvimento nas áreas de sua influência”, afirma a secretária.

A coordenação entre as políticas federais e ações estaduais e municipais será essencial para ampliar as oportunidades de trabalho, melhorar a infraestrutura e garantir o acesso a serviços públicos em cada uma das cidades beneficiadas.