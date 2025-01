Cruzeiro anuncia a contratação de Gabigol

O futuro do atacante Gabigol finalmente foi anunciado. Na virada de terça-feira (31) para quarta (1o), o Cruzeiro confirmou a chegada do atleta, que firmou um contrato válido até o fim de 2028.

Desde que confirmou sua saída do Flamengo após a final da Copa do Brasil no dia 10 de novembro, o centroavante fez mistério sobre seu próximo clube da carreira. Rumores apontavam uma ida para a Raposa, que veio a se confirmar quase dois meses depois.

Um dos fatores que também contribuíram para a demora no anúncio foi o interesse do Santos. O clube da Vila Belmiro entrou na jogada quando o Cruzeiro já estava em negociações avançadas para ter Gabigol. Mesmo com propostas semelhantes, o atacante cumpriu sua palavra e assinou com o Cabuloso.

Há alguns dias, Gabigol iniciou uma contagem regressiva em uma live no YouTube. Quando o temporizador chegou a zero, um vídeo dele com a camisa do Cruzeiro começou a ser transmitido, confirmando o acerto com o time mineiro. Quase simultaneamente, a Raposa fez o anúncio nas redes sociais.

Ídolo do Flamengo, Gabigol deixou o clube com 160 gols em 305 jogos, além de 13 títulos conquistados desde que chegou à Gávea, em 2019. Agora, o atacante será comandado por Fernando Diniz, que espera mais alguns reforços antes de fechar o plantel para 2025.