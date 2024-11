É Penta: Flamengo conquista a Copa do Brasil 2024

Na final da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro enfrentou o Flamengo neste domingo, dia 10, na Arena MRV. Após ter vencido a primeira partida por 3 a 1 no Maracanã, a equipe carioca entrou em campo com uma vantagem confortável. No entanto, ao término do confronto, o Flamengo garantiu sua vitória ao vencer por 1 a 0, com gol de Gonzalo Plata no segundo tempo, assegurando assim o título.

Diante do placar favorável ao Flamengo, o Atlético-MG iniciou o jogo buscando reverter a desvantagem. Porém, foi o Flamengo que criou a primeira chance clara de gol: Arrascaeta lançou para Gérson, que avançou em velocidade e finalizou em cima do goleiro Everson. A resposta do Atlético-MG surgiu logo aos quatro minutos, quando Paulinho ajeitou para Zaracho finalizar, mas a bola desviou em Wesley e foi para escanteio.

Apesar de tentar se impor no ataque, o Galo encontrava dificuldades em superar a defesa adversária. Aos 13 minutos, Hulk obrigou Rossi a fazer uma defesa difícil em cobrança de falta. Por outro lado, o Flamengo explorava bem os espaços deixados pelo time mineiro e quase ampliou com Gabi aos 16 minutos.

O primeiro tempo seguiu com oportunidades para ambas as equipes. O Atlético-MG teve sua melhor chance após um erro defensivo do Flamengo: Paulinho interceptou um passe ruim de Rossi para Pulgar e chutou ao gol, mas o goleiro se recuperou e defendeu. A etapa inicial terminou sem gols após um lance polêmico envolvendo Arrascaeta e Lyanco.

No segundo tempo, mudanças estratégicas foram feitas pelos treinadores. O Atlético-MG trouxe Alan Kardec e Saravia para o jogo enquanto Bruno Henrique substituiu Gabi no Flamengo. O Galo continuava pressionando e Hulk quase marcou em mais uma cobrança de falta defendida por Rossi.

A partida seguiu movimentada com chances desperdiçadas por ambos os lados até que Gonzalo Plata, aproveitando um contra-ataque rápido, driblou a marcação e encobriu Everson para marcar o único gol da partida aos 35 minutos da segunda etapa. Após o gol, houve tumulto entre jogadores e torcedores do Atlético-MG que chegaram a invadir o campo.

Confusão em Atlético-MG x Flamengo

A comemoração de Plata provocou a ira de torcedores atleticanos, que lançaram objetos no campo, incluindo copos e bombas, criando um clima de tensão. Um artefato explodiu nas proximidades de Gonzalo Plata e Gabigol, que se abraçavam celebrando o gol.

Em meio ao caos, houve desentendimentos dentro do campo. Hulk, jogador do Atlético-MG, demonstrou sua insatisfação empurrando Gabigol, camisa 99 do Flamengo, intensificando a confusão. A situação se agravou quando um torcedor do Atlético-MG invadiu o gramado, forçando a paralisação da partida por cerca de cinco minutos.

A torcida flamenguista também foi afetada pelo tumulto. Durante o incidente, gás de pimenta acabou atingindo o setor reservado aos torcedores do Flamengo. A desordem não se limitou ao campo; brigas entre torcedores atleticanos foram registradas nas arquibancadas da Arena MRV.

Este evento não apenas consagrou mais um título para o Flamengo, mas também deixou marcas profundas devido à violência e desordem que ofuscaram o espetáculo esportivo.

Minutos Finais

O jogo foi retomado, mas as tentativas do Atlético-MG esbarraram na sólida defesa flamenguista. O Galo ainda ficou em desvantagem numérica após expulsão de Saravia por falta em Bruno Henrique. Nos minutos finais, David Luiz teve uma boa oportunidade de ampliar em cobrança de falta, mas Everson defendeu.

Com este resultado, o Flamengo sagrou-se Penta Campeão na Copa do Brasil 2024, consolidando sua atuação consistente ao longo da competição e superando as adversidades enfrentadas no duelo decisivo contra um determinado Atlético Mineiro.