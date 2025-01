Dudu é oficialmente apresentado como novo reforço do Cruzeiro

Dudu chegou à capital mineira por volta do meio-dia, após um voo privado que o trouxe de Campinas, São Paulo. No Aeroporto da Pampulha, o jogador foi calorosamente recebido pela torcida cruzeirense, que se deslocou para a Toca da Raposa II para dar as boas-vindas ao novo ídolo.

Embora tenha optado por não conceder declarações imediatas à imprensa no momento da chegada, Dudu está agendado para uma coletiva de imprensa ainda nesta sexta-feira, onde deverá abordar suas expectativas e objetivos no novo clube.

A transferência ocorre em um contexto desafiador para o jogador. Após uma temporada marcada por dificuldades, incluindo uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por quase um ano, Dudu precisa reverter a percepção negativa gerada entre os torcedores do Cruzeiro. Sua recusa em se juntar ao time no meio do ano passado gerou descontentamento entre a torcida. Neste novo capítulo de sua carreira, ele busca não apenas recuperar sua forma física, mas também restabelecer sua reputação tanto no cenário nacional quanto dentro do clube mineiro.

No último ano, Dudu participou de 14 jogos pelo Palmeiras, sendo titular em apenas quatro oportunidades e sem marcar gols ou fornecer assistências. A expectativa é que sua nova fase no Cruzeiro seja um divisor de águas em sua trajetória profissional.