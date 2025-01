Santos anuncia chegada de jovem zagueiro do Novorizontino

O Santos anunciou a chegada do zagueiro Luisão, do Novorizontino. Neste sábado (11), o clube confirmou a compra em definitivo do jovem defensor.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, que não abordou valores, o zagueiro de apenas 21 anos assinou contrato com o Peixe até o fim de 2028, ou seja, vínculo de quatro anos. O Alvinegro Praiano venceu concorrência de vários clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Natural de Taboão da Serra (SP), Luisão tem 21 anos e começou a carreira no sub-13 do São Paulo em 2016. Também teve passagem nas categorias de base de Osasco Audax e Catanduvense antes de chegar ao Novorizontino em 2021.

Na equipe de Novo Horizonte, o zagueiro começou atuando pelo sub-20 e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2023. Após ser destaque na Copinha de 2024, Luisão assumiu a titularidade da equipe principal e chamou a atenção do mercado brasileiro. Foram 41 jogos disputados, três gols marcados, além de chegar na semifinal do Paulistão e terminar a Série B em quinto.

Fechando a zaga, o Santos trouxe não só Luisão, mas também confirmou a contratação de Zé Ivaldo, que chegou por empréstimo do Cruzeiro até o fim da temporada. Além de ambos, o técnico Pedro Caixinha também conta com Luan Peres e João Basso, também podendo ter Gil caso o clube confirme sua permanência – ainda não aconteceu.