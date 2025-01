Botafogo tenta antecipar chegada de Wendell do Zenit

O Botafogo, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, está atualmente envolvido em negociações para antecipar a chegada do volante Wendell, atualmente vinculado ao Zenit, da Rússia. Embora o jogador esteja confirmado como reforço para a temporada de 2025, ainda não há uma data definida para que ele possa vestir a camisa do Glorioso. A situação se complica, pois, sem intervenções urgentes por parte da diretoria alvinegra, sua chegada está prevista apenas para junho, coincidentemente antes do Mundial de Clubes da FIFA, que ocorrerá nos Estados Unidos.

Negociações em andamento

Conforme informações divulgadas pelo portal “ge”, o Botafogo já firmou um acordo com o Zenit pela contratação de Wendell. O desafio agora reside em persuadir o clube russo a liberar o atleta imediatamente. Para isso, será necessária uma estratégia eficaz nas negociações.

Atualmente, existe um conflito de interesses entre as partes envolvidas. O jogador expressa o desejo de retornar ao Brasil com urgência, considerando que essa mudança aumentaria suas chances de ser observado pela Seleção Brasileira. Esse fator se torna uma vantagem para o Botafogo nas tratativas. Por outro lado, o Zenit vê Wendell como peça-chave na luta pelo título do Campeonato Russo, onde ocupa a liderança na tabela.

Carreira internacional de Wendell

Wendell, que foi revelado pelo Fluminense e tem 27 anos, está no Zenit desde 2020, tendo antes jogado pelo Sporting, de Portugal. Além dele, o Botafogo já acertou com outros jogadores como o goleiro Linck, do Athletico Paranaense; o meia Bitello, do Dínamo Moscou; e o atacante Artur, também do Zenit. Contudo, até o presente momento, o clube não fez anúncios oficiais sobre essas contratações.