Botafogo acerta venda de Luiz Henrique ao Zenit por valor recorde

O Botafogo acertou a transferência do atacante Luiz Henrique para o Zenit, da Rússia. O atleta embarca neste domingo (19) rumo a Doha, no Catar, onde o clube russo realiza sua pré-temporada. Durante sua estadia, Luiz Henrique deverá passar por exames médicos antes de firmar um contrato de cinco anos com a nova equipe, em uma negociação recorde para o clube carioca.

A negociação foi fechada em torno de 35 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 220 milhões na cotação atual. Com essa transação, Luiz Henrique se torna não apenas a maior venda da história do Botafogo, mas também o jogador brasileiro acima dos 21 anos mais caro vendido até hoje. Além disso, o Botafogo reterá 30% dos direitos econômicos do atacante.

LH É REI DA AMÉRICA! 👑🔥



Decisivo na grande final da Libertadores e protagonista do Glorioso durante o torneio, nosso Pantera e camisa 7️⃣ é o mais votado em tradicional eleição do jornal El País, do Uruguai! 🐆🏆⭐ #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/LQ4CA44aUJ — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 31, 2024

A contratação de Luiz Henrique pelo Zenit superou ofertas de outros clubes, incluindo a Fiorentina, da Itália, e várias equipes da Premier League. As tratativas foram diretamente conduzidas por John Textor, que avaliou os valores como irrecusáveis para a diretoria alvinegra.

A saída de Luiz Henrique representa mais uma baixa significativa para o Botafogo, sendo esta a 14ª desde o término da última temporada. Entre os jogadores que deixaram o clube estão os goleiros Gatito Fernández e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson e Pablo, além dos laterais Hugo, Rafael e Marçal. O volante Tchê Tchê e os meias Óscar Romero, Eduardo e Thiago Almada também não fazem mais parte do elenco, assim como os atacantes Tiquinho Soares e Júnior Santos.

Natural do Fluminense e com apenas 23 anos, Luiz Henrique já acumula uma trajetória notável. Ele transferiu-se para o Real Betis em 2022 e retornou ao Brasil no início deste ano para defender as cores do Botafogo. O atacante se destacou na equipe treinada por Artur Jorge durante as conquistas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, performances que lhe renderam convocações para a seleção brasileira.